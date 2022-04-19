Актриса театра «Балтийский дом» Людмила Елисеева скончалась на 85-м году жизни

Известная актриса Людмила Елисеева скончалась на 85-м году жизни. Печальную новость сообщили в театре «Балтийский дом», в котором работала актриса.

В театре сообщили, что Людмила Елисеева умерла после продолжительной болезни. Дата и место прощания пока неизвестны. О них сообщат позднее.

В Балтийском доме выразили искренние соболезнования родным и близким актрисы. Людмила Елисеева известна зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице состоялось прощание с актрисой Александрой Яковлевой. Похороны артистки состоялись в родном для неё Калининграде.