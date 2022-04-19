Выставку мозаичных работ можно увидеть в Петербурге

В Петербурге открылась уникальная выставка мозаичных работ, демонстрирующая мировые шедевры эпохи модерна в новом исполнении. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на ней представлены работы по мотивам картин Густава Климта, Альфонса Мухи, Эдварда Мунка, Анри Матисса, а также еще примерно десяти художников с мировым именем. Все они выполнены в непривычном для зрителя мозаичном виде.

В каждой работе не менее 1000 элементов. Мастер складывают их как паззлы из витражного стекла, смальты и природного камня. Чтобы создать одну картину, может потребоваться до 130 часов работы. Как рассказала участница выставки Лариса Бабкина, работа над одной картиной у неё занимает до семи месяцев.

Руководитель Школы мозаики Никита Пашментов отметил, что большинство представленных на выставке работ выполнены учениками, выпускниками и мастерами студии. Классическую мозаику начинающие художники часто копируют для развития навыков, но картина в мозаичном исполнении требует от автора значительно более высокого уровня мастерства.

Всего на выставке более сотни работ. Каждая мозаика имеет неповторимый рельеф и фактуру за счет использования различных техник.

Посетить выставку «Мозаичные интерпретации. Образы модерна» можно до 18 мая.