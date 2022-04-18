Режиссер Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни

Знаменитый театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец скончался на 88 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ректора ректор ГИТИСа Григория Заславского.

еонид Хейфец родился в Минске в 1934 году. Сначала окончил Минский политехнический институт, а после поступил в ГИТИС. За время своей длительной режиссерской карьеры работал в Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре, Театре имени Маяковского.

В качестве педагога Леонид Хейфец сотрудничал с Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина и Театральном институте имени Б. В. Щукина. Ему были присуждены звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреата госпремии РСФСР в области театрального искусства.

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