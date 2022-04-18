У Янтарной комнаты появилась виртуальная копия

Жемчужину Екатерининского дворца в Царском селе воссоздали в формате виртуальной реальности. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в Екатерининском дворце прошла презентация виртуальной Янтарной комнаты.

Проект реализовали при поддержки компании «Газпром». На создание виртуального дублера потребовалось около года. В результате получилась самая четка цифровая версия Янтарной комнаты, в которой можно рассматривать экспонаты на самом близком расстоянии и даже «трогать» их.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал в Царское Село можно будет отправиться на экскурсию на электричке. Новые маршруты для петербуржцев и туристов предложит компания «СЗППК».