Кинотеатры Петербурга могут поддержать бесплатными билетами для школьников

Власти Петербурга рассматривают меры поддержки кинотеатров, на доход которых существенно повлиял запрет проката иностранных фильмов с последующим падением спроса. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в качестве одной из мер поддержки рассматривается вариант предоставления бесплатных билетов для посещения киносеансов школьникам с выделением средств на эти цели из бюджета города.

Учеников петербургских школ предлагается отправить на просмотр фильмов по школьной программе. Отмечается, что данная мера не только поддержит отрасль, но и поможет укрепить патриотизм у молодых кинозрителей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что уже к лету опустевшие кинотеатры Петербурга могут превратиться в рестораны.