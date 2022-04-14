DJ Feel рассказал, что санкции не мешают создавать музыку

Санкции, введенные западными странами в отношении России, затронули все сферы экономики, хоть и в различной степени. Как сообщает Neva.Today, пострадала от них также музыкальная и концертная индустрия. В марте работу в России приостановили стриминговые сервисы Apple Music и Spotify. Часть ранее запланировавших в России концерты иностранных артистов отказалась от их проведения.

Известный петербургский диджей и продюсер Филипп DJ Feel Беликов рассказал изданию, что с достаточно большим числом западных артистов он выстраивал отношения на протяжении 20 лет. Но сейчас их даже не пытаются приглашать в Россию, так как все равно никто не поедет.

Часть артистов, в частности из более лояльных к России Турции и Египта, все же могли бы приехать. Однако и они боятся столкнуться с непониманием в артистической среде. В мае-июне в Москве и Петербурге состоится фестиваль «Трансмиссия». Выступят на нем только российские артисты.

Комментируя доступность программного обеспечения и оборудования, музыкант отметил, что занимающиеся музыкой люди меняют программы у себя на компьютере крайне редко. Поэтому для создания музыки не будет проблемой отсутствие доступа к новому ПО в течение месяца и даже года. Он пояснил, что это не запчасти, без которых не сможет летать самолет.

Музыкант считает, что в России нет производителей, которые могли бы поставлять качественные отечественные аналоги иностранной аппаратуры для диджеев. Он отметил, что никогда не ставилось задачи заменить профессиональное диджейское оборудование отечественными разработками. Пока в этом нет необходимости, так как устройства присутствуют в магазинах и на сайтах объявлений. В крайнем случае, за ними можно съездить в Турцию.

Государственная поддержка российским диджеям и музыкантам, по мнению Филиппа DJ Feel Беликова, нужна. Однако, он отметил, что государство в настоящее время, наверное, ничем не может помочь.

Музыкант назвал проблемой, когда в пандемию были закрыты клубы и рестораны, а артисты оказались заперты дома и не имели возможности выступать. В той ситуации государство могло бы чем-то помогать. В настоящее время все работает и музыкант может устроится куда угодно, чтобы зарабатывать больше.