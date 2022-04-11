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«Город перемен» призвал петербургских деятелей культуры не молчать о поддержке спецоперации РФ на Украине

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© Фото: Pr Scr YouTube/ Почему «Патриоты» Петербурга не афишируют свою гражданскую позицию?

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Руководители культурных учреждений Петербурга очень любят Россию и называют себя патриотами страны и города, но похоже только лишь тогда, когда выгодно, поэтому не торопятся громко заявить о своей гражданской позиции и как-то вложиться в общее дело сейчас. К такому выводу пришли представители движения «Город перемен», обратившие внимание на поведение лидеров мнений сферы культуры Северной столицы.

Авторы ролика на Youtube заметили, что молчит директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак, молчит и директор театра Музкомедии Юрий Шварцкопф, а также руководитель Михайловского театра Ирина Делигач, зарабатывающие сотни тысяч рублей.

Никто их них публично не выразил свою гражданскую позицию, не объявил благотворительное мероприятие в поддержку участников спецоперации и мирных жителей освобожденных областей Украины – люди культуры сейчас предпочли остаться «вне политики».

Участники движения «Город перемен» напомнили, что так было не всегда: в годы Великой Отечественной войны ленинградские театры, концертные залы, цирк оправляли на фронт целые бригады артистов – по воспоминаниям ветеранов, это была мощнейшая поддержка.

Среди артистов, поддерживающих солдат, были Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Марк Бернес. Композитор Дмитрий Шостакович рвался на фронт, а получив отказ написал свою Седьмую ленинградскую симфонию. Руководитель Ленинградского театра Эстрады Аркадий Райкин выступал для экипажей кораблей Черноморского флота, оперная дива Софья Преображенская отказалась эвакуироваться из блокадного Ленинграда, и дала около тысячи концертов в Филармонии.

«Город перемен» предлагал деятелям культуры прямо заявить о своей гражданской позиции, но просьбу проигнорировали. Анализ страниц в соцсетях показал, что из 250 человек только шесть готовы высказаться прямо о поддержке России, а остальные будто бы чего-то боятся.

«Где остальные? Или бесплатно уже ничего не делается? Чего боятся – что имущество отнимут за границей? Неудобно получается – зарплата здесь, а виллы там!» - удивляются авторы.

«Город перемен» также напомнил информацию, размещенную в открытых источниках, согласно которой за 2021 год все культурные учреждения Петербурга получили субсидии на сумму более 18 миллиардов рублей. Любить Отчизну с такой поддержкой – легко и приятно, полагают участники движения, поэтому «патриоты от культуры» должны перестать молчать и вспомнить, что нужны российским ребятам, выполняющим свой долг в зоне спецоперации.

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