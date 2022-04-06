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Певица Лолита Милявская недовольна своей пенсией

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© Фото: pixabay.com

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Артистка говорит, что платит государству гораздо больше налогов.

Лолита Милявская назвала размер своей пенсии, назвав её маленькой. Звезда пояснила, что платит государству гораздо больше налогов, чем получает от него.

Певица рассказала, что сама ходила в Пенсионный фонд, чтобы разобраться с размером пенсии. 58-летняя Лолита Милявская уточнила, что неоднократно отказывалась от различных государственных званий и регалий.

По словам артистки, её прислали пенсию в 21 тысячу. Она сообщила работникам Пенсионного фонда, что пенсию ей пересчитали, так как она не заслуженная артистка. По мнению Лолиты Милявской, с учетом московских надбавок её пенсия должна выходить максимум 17 тысяч.

Певица пояснила, что свою пенсию считает маленькой. С индексацией у неё вышло 23 тыс. 230 рублей в месяц. Однако налогов артистка платит намного больше.

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