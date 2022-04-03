150-летие со дня рождения Дягилева в Мариинском отмечают серией спектаклей

Мариинский театр в субботу, 2 апреля, начал серию спектаклей, посвященных 150-летию Сергея Дягилева. В рамках цикла, посвященного известному театральному деятелю, зрители смогут посетить оперу «Хованщина» и балет «Спящая красавица».
Как сообщает «Мойка78», в течение сезона в Мариинском театре покажут все спектакли, связанные с именем Дягилева. Сейчас их в афише театра около двух десятков. Юбилею театрального деятеля также посвятят балет Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна».
В афише Мариинского театра спектакли приуроченные к юбилею отмечены специальным знаком «Дягилев-150».
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