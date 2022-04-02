Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Петербурге

В воскресенье, 3 апреля, в Петербурге пройдет ледовой шоу «Ледниковый период». Как сообщает «Культура Петербурга», в числе участников программы будет самая часто упоминаемая спортсменка Олимпиады-2022 Камила Валиева. Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух назвал выход фигуристки на лед одним из главных акцентов шоу.

В программу также входят выступления чемпионов разных лет. Участие в «Ледниковом периоде» примут Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также две пары: Степанова-Букин и Синицына-Кацалапов.

Перед зрителями выступят и петербургские спортсмены: чемпионы мира, бронзовые олимпийцы Мишина-Галлямов, это и призер чемпионата Европы Михаил Коляда, чемпионка мира Лиза Туктамышева, чемпионка мира и двукратный призер Олимпиады Евгения Медведева, чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпион Европы Дмитрий Алиев и Евгений Семененко, призер чемпионата Европы. В программу войдут также выступления полюбившегося зрителям телешоу «Ледниковый период».