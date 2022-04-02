Световые проекции с портретом Чуковского появились в Петербурге

Вечером 1 апреля в Петербурге появились световые инсталляции с изображением писателя Корнея Чуковского и его персонаже. Как сообщает ТАСС, увидеть проекции можно на фасаде дома на Новгородском проспекте, 10, лит А в поселке Шушары, на брандмауэрной стене на Шпалерной улице, 44 Б, а также на фасаде дома на Каменноостровском проспекте.

Акция проходит в рамках фестиваля «Текст в контексте». Организаторами выступили Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, СПб ГБУ "Ленсвет" и Государственным литературным музеем "ХХ век".

Портрет Корнея Чуковского, который могут видеть зрители, является шаржем художника Петра Бучкина из рукописного альманаха "Чукоккала". Световые проекции с изображением писателя будут появляться на фасадах приблизительно до 8 мая.