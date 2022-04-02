Петербургский кинематограф субсидируют на 150 миллионов рублей

В Петербурге проходит конкурс на предоставление поддержки городскому кинематографу. В комитете по культуре сообщили, что заявки от представителей городской киноиндустрии будут принимать до 4 мая.

Всего на субсидии кинематографистам в бюджете Петербурга на 2022 год заложено 150 миллионов рублей. Уточняется, что эта сумма почти втрое больше выделенной на поддержку петербургских создателей кинофильмов в прошедшем 2021 году.

За прошедший год субсидии получили 19 снятых в Петербурге картин. В их число вошли «Моя ужасная сестра», «Динамо», «Блокадный футбол» и «Дополнительный урок».

Теперь претендовать на получение субсидий в Петербурге могут не только некоммерческие организации. Это право также предоставлено частным киностудиям.