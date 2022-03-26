В центре Петербурга открыли выставку о детях Донбасса

На Большой Морской улице открылась фотовыставка «Дети Донбасса». Как сообщили в пресс-службе комитета по культуре, увидеть её можно будет в марте и апреле.

Выставку организовало РИА «Армия России». На выставке представлены черно-белые портреты детей, родившихся на Донбассе. В описаниях рассказывается об их жизни.