Историю оставшейся без рук Маргариты Грачевой покажут в сериале

Оставшаяся без кистей рук, которые отрубил топором бывший муж, Маргарита Грачева станет героиней сериала. Об этом женщина рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она уточнила, что картиной будет заниматься режиссер Сарик Андреасян, который ранее работал над фильмом «Непрощенный» и сериалом «Чикатило». В настоящий момент для картины пишут сценарий.

Маргарита Грачева уточнила, что она не будет актрисой в этой ленте. Но намерена приезжать на площадку и контролировать съемочный процесс.