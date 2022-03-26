Актер «Улиц разбитых фонарей» стал жертвой мошенников

Актер сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин рассказал о своей встрече с мошенниками. Как сообщает онлайн-издание «7Дней», Трухина обманули при покупке недвижимости.

Актер хотел приобрести дом в Ленинградской области и даже внес залог. Однако позже выяснилось, что земля находится под арестом. Эпизод имел место 25 лет назад. Получить свои деньги обратно Михаил Трухин смог только после трехлетнего следствия.