Балетная труппа из Петербурга не поедет на гастроли в Финляндию

Гастроли петербургской балетной труппы St Petersburg Festival Ballet в Финляндии не состоятся. Как сообщает финское новостное издание Yle, их организация была прервана по решению промоутера Live Nation. Продажа билетов на спектакли в Финляндии также прекращена.

С гастролями в Финляндию St Petersburg Festival Ballet должны были отправиться 1 апреля. Для соседей петербургская труппа готовила балет «Лебединое озеро». Ранее артисты уже неоднократно выступали с гастролями в финских городах.