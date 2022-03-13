Сообщение о «минировании» продлило работу Эрмитажа

В воскресенье, 13 марта, Государственный Эрмитаж получил сообщение о минировании. Как сообщили в пресс-службе музея, посетителей пришлось эвакуировать на время проведения проверки. Она показала, что тревога ложная — ничего опасного в музее не нашли.

После завершения проверки посетители смогли вернуться к прерванному осмотру экспонатов. В Эрмитаже было принято решение о продлении работы музея на один час — до 19:00. Таким образом посетителям дали возможность осмотреть желаемые экспозиции до конца в спокойной обстановке.