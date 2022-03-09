Лауреатов премии Андрея Миронова назвали в Петербурге

Во вторник, 8 марта, в Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». Как сообщили в пресс-службе администрации города, мероприятие прошло в в театре «Русская антреприза» на Большом проспекте Петроградской стороны.

Всеволод Шиловский и Александр Филиппенко получили премию в номинации «Легенда». Антон Хабаров, Алексей Морозов и Мария Шукшина награждены за лучшее исполнение ролей. Среди других награжденных Александр Адабашьян, Эра Зиганшина, Елена Бычкова, Наталья Андрейченко, Лариса Леонова, Олеся Судзиловская, Максим Леонидов и Елена Санаева.