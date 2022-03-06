В Эрмитаж пускают с дополнительных входов из-за ограничений на Дворцовой

Государственный Эрмитаж сообщил об открытии двух дополнительных входов в связи с ограничениями, введенными в центре города. Из-за последних посетители могут столкнуться с трудностями со входом в музей с Дворцовой площади.

В пресс-службе музея уточнили, что попасть в главный музейный комплекс можно в доме №38 по Дворцовой набережной. В доме №47 по набережной реки Мойки расположен вход в Главный штаб. Входы открыли для удобства посетителей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 4 марта для посещения музеев в городе не требуется предъявлять QR-код.