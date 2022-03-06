Ленинградский зоопарк будет работать по выходным до 18:00

С воскресенья, 6 марта, Ленинградский зоопарк начал работать в весеннем режиме. Как сообщили в пресс-службе учреждения, по будням посетить зоопарк можно 10:00 до 17:00. по выходным и праздничным дням он открыт с 10:00 до 18:00. Касса ззопарка закрывается на час раньше.

В Ленинградском зоопарке пояснили, что режим работы продлен в связи с увеличением светового дня. Посетителям предлагают понаблюдать, как просыпается природа после зимней спячки, на прогулке по зоопарку.

Покататься на пони маленькие посетители зоопарка могут по выходным дням с 11:30 до 17:30.