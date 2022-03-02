В Петербурге могут отменить спектакль Моники Беллуччи

Выступление итальянской актрисы Моники Беллуччи на сцене Александринского театра, которое должно было пройти в мае текущего года, оказалось под угрозой в связи с ситуацией на Украине. Но как сообщает «Деловой Петербург», пока организаторы официально не объявляли об отмене или переносе мероприятия. В «МТС Энтертейнмент» уточнили, что оперативно оповещают клиентов о любых изменениях в статусе мероприятий.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что горожане раскупили билеты на спектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах», в котором примет участие актриса очень быстро. Большая часть из них была продана менее, чем за сутки от начала продаж.

Помимо Петербурга, выступление Моники Беллуччи планируется и в Москве — на площадке Театра им. Вахтангова.