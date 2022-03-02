В Смольном готовят шоу-программу на фоне отмены развлечений в других городах

Многие российские города отказались от массовых развлекательных мероприятий. По тому же пути пошли телеканалы — развлекательных программ в их сетке вещания стало меньше. Однако в Смольном отказываться от развлечений не спешат и опубликовали лот на подготовку шоу-программы с духовым оркестром.

Лот появился на сайте госзакупок 1 марта. Как сообщает Neva.Today, из бюджета города на эти цели планируется потратить 16 миллионов 265 тысяч рублей.

Мероприятие планируется однодневным. Его продолжительность составит не менее двух часов. Конкретная дата и место проведения шоу не называются.

От подрядчика ждут организации дефиле-шоу и других развлекательных активностей. Участие в мероприятии, как ожидается, примут не мене восьми духовых оркестров. Два из них приедут на праздник из других городов. Общее число участвующих музыкантов оценивается как минимум в 200 человек.

Участником шоу-программы, согласно планам Смольного, станет как минимум один «популярный артист, участник крупнейших российских фестивалей, лауреат и/или обладатель одной или нескольких популярных премий». Гонорар звезде за участие, как ожидается, составит 1,38 млн рублей из уже выделенных средств. Ведущего для шоу ищут с похожим опытом от пяти лет.

Подрядчику предстоит также организовать на мероприятии трибуны для как минимум 500 зрителей. На входах должен работать фейс-контроль. Среди других его задач значатся единый сценарий проведения фестиваля, поиск оркестров и троих оперных певцов, заказ памятных дипломов в рамках, сувениров с символикой Петербурга.