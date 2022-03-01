Турку временно не будет побратимом Петербурга

Финский город Турку объявил о временной приостановке побратимских отношений с Петербургом. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделала мэрия финского города. Вся текущая деятельность городов-побратимов поставлена на паузу. Центр Турку в петербургском Доме Финляндии будет закрыт.

Сотрудничество городов-побратимов предполагает периодическое проведение совместных культурных и спортивных мероприятий, а также сотрудничество в сфере реализации научных программ. У двух городов также есть программы, предлагающие жителям возможность учебы по обмену.

Петербург (тогда еще Ленинград) и Турку стали городами-побратимами в 1953 году.