Эвакуация отвлекла посетителей Эрмитажа от искусства

Государственный Эрмитаж возобновил свою работу в обычном режиме. Сообщение об этом появилось в социальных сетях музея.

Ранее музей закрыли по техническим причинам. Они не называются, однако «Фонтанка» сообщает, что музей получил анонимное сообщение о минировании.

Посетителей эвакуировали на Дворцовую площадь. Им пообещали, что по сегодняшним билетам они смогут посетить музей в любой другой день. Перерыв в работе музея длился около часа.