Ургант беспокоится за рассеянного с улицы Бассейной в петербургском метро

Иван Ургант второй день подряд обращает внимание на Северную столицу в своей программе «Вечерний Ургант». На этот раз внимание телеведущего привлекли новые правила поведения для пассажиров в петербургском метро, которыми вводятся штрафы за проезд без одежды.

В программе Иван Ургант спросил, что делать в метро рассеянному с улицы Бассейной. Он также выразил обеспокоенность судьбой тех, кто забыл одеться, например, потому что всю ночь убирал снег и устал.

Заинтересовал телеведущего и размер штрафов от 100 до 5000 рублей. Иван Ургант связал такой разброс сумм с тем, что голые пассажиры бывают разные.