Вышедшая из комы МакSим рассказала, что не боится начинать все с нуля

Певица МакSим поделилась с фанатами планами в своем Instagram. Артистка написала, что ни о чем не жалеет и не боится начинать все с нуля. Подписчикам она посоветовала каждый день делать что-то, что ведет их к мечте.

МакSим госпитализировали в прошлом году с двухсторонней пневмонией. Состояние певицы стремительно ухудшалось и её даже подключили к аппарату ИВЛ. Однако, МакSим справилась с болезнью восстанавливается и готовится вернуться на сцену.

Певицу поддержали фанаты. Они отметили, что, несмотря на тяжелую болезнь, МакSим прекрасно выглядит, а также подтвердили, что начинать все с нуля — это нормально, так же, как и быть благодарной прошлому за опыт.