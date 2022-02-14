Петербургские музеи снова открыты для детей и подростков

В Петербурге несовершеннолетним снова можно в музеи. Ограничения на посещение общественных мест для них прекратили действовать с понедельника, 14 февраля.

Государственный Эрмитаж, у которого в понедельник выходной, опубликовал объявление, что ждет детей и подростков с 15 февраля. В музее напомнили, что каждый третий четверг месяца посетители до 18 лет и студенты могут воспользоваться правом бесплатного прохода. Билеты для бесплатного посещения уже доступны для бронирования на сайте музея.

С 14 февраля в Петербурге сняли и другие ограничения для несовершеннолетних. Школьники 7-11 классов вернулись за парты, в городе снова открылись кружки и секции.