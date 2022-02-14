Шнуров снова спел о Беглове

Музыкант Сергей Шнуров выпустил новый клип посвященный губернатору Петербурга Александру Беглову. В клипе, который вышел в День всех влюбленных, артист сравнил градоначальника с Петром I и вспомнил о родине Александра Беглова — столице Азербайджана Баку.

Сергей Шнуров в песне напомнил, что в Баку не бывает снега и сосулек. Сравнивая губернатора с императором, музыкант отметил: «один наш город основал, ну, а другой его угробит».

Почти трехминутный клип Сергей Шнурова стал уже четвертым посвященным Александру Беглову за последний месяц. В первом «Пока так» музыкант воспел проблему снега и мусора. Позже в «Покаянной» признался, что сам разбросал по городу мусор и голоде. Следующий клип назывался «Одна нога» и представлял собой нарезку кадров падений горожан на льду.