Билеты на спектакль с Моникой Белуччи в Петербурге раскупили всего за сутки

В Петербурге практически закончились билеты на спектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» в Александринском театре, который состоится 27 мая. В спектакле выступит итальянская актриса и модели Моника Белуччи.

Продажа билетов открылась всего сутки назад. Однако, по данным сайта Ticketland, уже полностью проданы места в амфитеатре, бельэтаже и на балконе.

Зрителей не пугает даже высокая стоимость билетов. За самые бюджетные места пришлось отдать по 30 тысяч рублей. Первые ряды партера обойдутся желающим насладиться творчеством Моники Белуччи в 70 тысяч рублей.