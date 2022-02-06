Основатель Музея граммофонов Владимир Дерябкин умер в Петербурге

В воскресенье, 6 февраля, в Петербурге ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Дерябкин. Ему было 72 года.

О смерти артиста «Фонтанке» рассказала его супруга Людмила. По его словам, он скончался в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в поселке Песочный от онкологического заболевания.

Владимир Дерябкин — ученик легендарного Олега Попова, знаменитый клоун и дрессировщик медведей. Он также создал один из крупнейших в мире Музей граммофонов, который находится на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

Владимир Игнатьевич Дерябкин родился в 1949 году в станице Каменской Ростовской области. О своих детских годах он говорил так: «Мое бедное детство было в тысячу раз богаче детства современных детей».