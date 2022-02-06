  • 6 Февраль 2022
USD 05.02.2022 76.0509 +-0.5992
USD ММВБ 00:05 76.5108  
EUR 05.02.2022 87.1163 +0.5553
EUR ММВБ 00:05 86.3842  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Стихи Хармса и Введенского заставили уволиться учительницу в Петербурге

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Директор петербургской гимназии якобы навала этих поэтов «врагами народа».

Петербургская учительница литературы рассказала о своем вынужденном увольнении из гимназии №168 Центрального района. Об этом сообщает «Фонтанка».

Женщина уточнила, что заявление на увольнение по собственному желанию она написала после урока, на котором читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Педагог пояснила, что директор учебного заведения якобы назвал данных поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов», их стихи же было признано позволительным обсуждать только на богемных кухнях. Педагог пыталась оправдать свои действия тем, что оба поэта были реабилитированы. Однако, заведующий школьным музеем, полковник высказал мнение, что в те годы реабилитировали всех подряд.

Учитель рассказала, что заявление написала, чтобы не быть уволенной по статье об утрате доверия. При этом урок, на котором было зачитано творчество поэтов, не был проведен без спроса. Свою идею педагог предварительно обсудила с завучем, которая была в восторге от идеи.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.02.22
    Подшипники: виды, назначение, рекомендации по выбору
    03.02.22
    Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения
    31.01.22
    Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане
    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?
    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram