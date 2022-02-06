Стихи Хармса и Введенского заставили уволиться учительницу в Петербурге

Петербургская учительница литературы рассказала о своем вынужденном увольнении из гимназии №168 Центрального района. Об этом сообщает «Фонтанка».

Женщина уточнила, что заявление на увольнение по собственному желанию она написала после урока, на котором читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Педагог пояснила, что директор учебного заведения якобы назвал данных поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов», их стихи же было признано позволительным обсуждать только на богемных кухнях. Педагог пыталась оправдать свои действия тем, что оба поэта были реабилитированы. Однако, заведующий школьным музеем, полковник высказал мнение, что в те годы реабилитировали всех подряд.

Учитель рассказала, что заявление написала, чтобы не быть уволенной по статье об утрате доверия. При этом урок, на котором было зачитано творчество поэтов, не был проведен без спроса. Свою идею педагог предварительно обсудила с завучем, которая была в восторге от идеи.