«Омикрон» закрыл музеи Петергофа

В ГМЗ «Петергоф» в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирусом временно закрываются музеи. Как сообщается в официальной группе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», доступ посетителей в них будет закрыт в период со 2 по 13 февраля.

Исключение сделают для Большого петергофского дворца. Он будет работать и в эти две недели.

Большой петергофский дворец будет открыт для посетителей старше 18 лет ежедневно, кроме понедельника. Посетить дворец можно с 10:30 до 18:00, однако вход осуществляется только по сеансам, которые начинаются каждые полчаса.