За валторниста Мариинского театра вступилось творческое сообщество

Представители петербургского творческого сообщества создали петицию в защиту оркестранта Мариинского театра Анатолия Чепкова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей внучки. Под петицией, в которой авторы обращаются к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, уже поставили почти тысячу подписей.

Авторы отмечают, что в категорической форме не согласны с предъявленным обвинением. Они также указывают, что Чепкову 73 года и у него имеется ряд хронических заболеваний, что делает невозможным его содержание под стражей.

Александра Бастрыкина просят провести проверку по данному делу, так как доказательства являются сомнительными и вызывают недоверие общественности.