Шнуров продолжил спор с властями Петербурга третьим клипом

Музыкант Сергей Шнуров записал третий клип, посвященный ситуации с уборкой Петербурга. На этот раз трехминутный ролик описывает ситуацию с гололедом в Петербурге. Видеоряд к клипу — это нарезка моментов падений петербуржцев на неубранных улицах.

Новый клип получил название «Одна нога». Интересно, что автором нового творения Шнурова указан Dj Big Love. В этом псевдониме легко найти сходство с фамилией губернатора Петербурга.

Еще одна версия клипа не имеет очевидных отсылок к ситуации в Петербурге. Композицию «Ритм и мелодия» исполняет солистка Зоя.

Первым клипом о ситуации в Петербурге нынешней зимой стал «Пока так», где Сергей Шнуров рассказал о ситуации с мусором. В припеве музыкант спросил, «что гребет бегловская лопата».

Продолжением стала песня «Покаянная». В ответ на критику Смольного после первого клипа Шнуров извинился и признался, что это он раскидал по городу мусор и гололед. За клипом последовал стих Сергея Шнурова, где он назвал Александра Беглова выдающимся оратором. Так музыкант отреагировал на рассказ губернатора о заслугах его предков в ответ на вопросы о грязи и мусоре в Петербурге.