Петербургская консерватория ушла на дистанционное обучение

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Римского-Корсакова переходит на дистанционное обучение. Ректор Алексей Васильев подписал соответствующий приказ 24 января.

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, студенты будут учиться удаленно с 26 по 31 января. Доступ в здание консерватории на улице Глинки, 2 на этот период будет закрыт не только для студентов, но также для профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров, артистов Театра оперы и балета.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что количество классов, которые перешли на дистанционное обучение, в школах Петербурга превысило 1000.