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Уникальное DJ шоу двух диджеев Amilo MC «Mind Blowing Show» состоится в Петербурге - Lounge restaurant Mood

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© Фото: pixabay.com

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11 февраля в 19.00 в ресторане Mood, Bolloevcentre, по адресу переулок Гривцова 4, дуэт диджеев презентует свое уникальное «Mind Blowing Show», которое уже успело завоевать сердца пользователей YouTube. Также вы увидите презентацию мерча проекта, а именно показ Бархатной и Велюровой одежды BARHAT STORE by Amilo MC. 

Amilo MC - фестивальный дуэт диджеев, играющих в форматах Future Bass, Future House и EDM-Pop. Главная отличительная особенность проекта Amilo MC в том, что во время dj-сета, один из диджеев исполняет авторские песни, которые переходят в головокружительные ремиксы! Вы услышите такие треки, как: Холодный пульс, Растай со мной, Крышеснос и Бархатный голос. 

Future Bass формат - основа проекта Amilo MC, который, является очень мощным и разрывным форматом, но в тоже время, лиричным, и, местами, сентиментальным!  Также вас ждёт огромное количество спецэффектов, таких и как: большой LED экран, криопушки, световое шоу и пр!

LOUNGE RESTAURANT MOOD - ЭТО НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА.

Основатель ресторана - Ангелина Егорова, ресторатор, предприниматель, инвестор, меценат, заботливая жена и мама. Также Ангелина является автором и ведущей МЕДИА проекта Бизнес Ангел и организатором одноименного конкурса стартапов.

Lounge restaurant Mood — это ресторан с авторской кухней «Семь регионов мира» от шеф-повара Алексея Гормеля, современным дизайном, вечеринками с популярными артистами и VIP комнатой с караоке. 

Ресторан MOOD - это объединение сразу нескольких концепций:

Модный Ресторан. Идеальное сочетание суперсовременного дизайна ресторана и авторской кухни. Помимо основного меню по будням готовят деловые обеды, что позволяет приятно и со вкусом отдохнуть в перерыве рабочего дня. Также ресторан вдохновляет на романтическую или дружескую встречу за бокалом вина и вкусной едой.

Концептуальные вечеринки и стендап вечера. Каждую пятницу и субботу в нашем ресторане вас будут ждать лучшие артисты и комики, которые поднимут настроение абсолютно каждому гостю, независимо от пола и возраста. Наш ресторан создает новое пространство для любителей музыки и клубной культуры — это новое дыхание клубной культуры в городе.

Уютное караоке. В нашем ресторане вы сможете найти альтернативу дорогим караоке-барам. VIP зал, оборудованный караоке и отдельной барной картой позволит вам расслабиться в приятной обстановке в одиночку или в компании друзей. В дневное время VIP зал возможно использовать для проведения деловых встреч по предварительному бронированию. Отдельный зал вмещает 18 персон.

Lounge restaurant Mood - приглашает всех на уникальное шоу двух диджеев Amilo MC «Mind Blowing Show». Также Amilo MC презентует мерч проекта, а именно коллекцию Бархатной и Велюровой одежды BARHAT STORE by Amilo MC.

Справка:

Amilo MC

Формат музыки - Future Bass, Future House и EDM-Pop. Главная отличительная особенность проекта Amilo MC в том, что во время dj-сета, один из диджеев (@amilomc) исполняет авторские песни, которые переходят в головокружительные ремиксы! Самих ребят вы можете найти в аккаунтах @amilomc и @tonystfy.

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