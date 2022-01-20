Шнуров ответил на критику Смольного новой песней

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на критику властей Петербурга. После предыдущего клипа «Пока так», посвященного ситуации с мусором и уборкой снега в Петербурге, в его адрес высказались многие политики. В частности, один из депутатов Законодательного собрания предложил лишить музыканта звания петербуржца.

Новая песня называется «Покаянная». В ней Сергей Шнуров в иронической форме признается, что сам завалил мусором весь город.

В ответ на угрозу лишить его звания петербуржца музыкант выразил готовность взять всё на себя. В конечном итоге, группировка «Ленинград» призналась в любви губернатору Беглову. На заднем плане во время исполнения песни был его фотопортрет.