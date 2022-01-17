В Смольном не оценили клип Шнурова про мусор

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев критически высказался о новом клипе Сергей Шнурова, посвященном проблеме мусора в Петербурге. Он признался, что не смог досмотреть клип продолжительностью всего в две минуты.

Валерий Пикалев отметил, что творческий человек имеет право по-разному выражать свои мысли, но назвал неприемлемым переход на личности. Последнее, по всей видимости, относилось к словам о губернаторе Александре Беглове и его лопате, которые есть в тексте песни.

Клип Сергея Шнуров в целом Валерий Пикалев охарактеризовал как примитивный хайп, который ничего под собой не несет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что всего за сутки новый клип группировки «Ленинград» посмотрели семь миллионов человек.