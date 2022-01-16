У клипа Шнурова про мусор в Петербурге уже более 7 миллионов просмотров

Клип Сергея Шнурова о мусоре в Петербурге собрал свыше семи миллионов просмотров всего за одну ночь. Клип «Пока так» продолжает набирать популярность. Цитата из его припева: «А бегловская лопата, где и что она гребет?», вероятно, станет частью петербургского фольклора.

Как сообщает «Мойка78», ситуацию с мусором в Петербурге выход клипа кардинально не улучшил. Журналисты разыскали двор, который Сергей Шнуров использовал в качестве декораций для съемок. Мусор оказался на месте, его по-прежнему не убрали.

Впрочем, подобную ситуацию можно увидеть во многих петербургских дворах. Почему был выбран именно этот, музыкант не сообщил. Вероятно, выбор сделали случайным образом.