Актриса «Театра на Васильевском» сломала плечо на скользком тротуаре

Народная артистка России Татьяна Малягина не будет участвовать в спектаклях «Театра на Васильевском» как минимум месяц из-за состояния здоровья. Как сообщает «Фонтанка», женщина шла в театр, когда поскользнулась на тротуаре на пересечении Среднего проспекта и 12-й линии.

Татьяна Малягина упала и сломала плечо. Она на некоторое время потеряла сознание от болевого шока. По словам актрисы, перед ней на опасном участке поскользнулись и упали еще три человека.

Случайный прохожий помог женщине подняться и вызвал скорую, которая увезла её в Мариинскую больницу. Сейчас актриса дома.

В некоторых спектаклях Татьяну Малягину заменили. Однако те, в которых она играет главную роль, пришлось отменить. В ближайший месяц зрители «Театра на Васильевском» не смогут увидеть постановки «Как Зоя гусей кормила» и «Самая счастливая».