В Эрмитажном театре отметили рождество спектаклем «Зимний мастер»

В пятницу, 7 января, в Эрмитажном театре состоялась премьера. Зрителям показали историю о волшебных елочных шарах «Зимний Мастер».

Как рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» автор сказки Нина Дашевская, эта история о мастерах, которые делают что-то руками. Но потом выясняется, что у них получается сделать нечто большее.

Зрители увидели на экране образы, созданные художником-аниматором Юлией Сидневой. Музыкальное сопровождение обеспечивал небольшой оркестр, размещающийся прямо на сцене.

После спектакля маленьким зрителям подарили книги «Зимний мастер». Все желающие также могли самостоятельно сделать елочные шары.