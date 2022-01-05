Световая инсталляция с силуэтом Исаака Бродского появилась на площади Искусств.

Световая фигура Исаака Бродского появилась на стене дома 3 на площади искусств. Когда-то художник в нем жил, а сейчас там находится его музей-квартира.

Световую инсталляцию создали специалисты «Ленсвета». Основой для неё послужил шарж Бориса Кустодиева с изображением Исаака Бродского.

Губернатор Александр Беглов пояснил, что в Петербурге реализуется масштабная программа художественной подсветки зданий, мостов, памятников и других достопримечательностей. Такие инсталляции не только украшают город, но и напоминают о выдающихся деятелях истории и культуры города.