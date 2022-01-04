Желающие увидеть выставку Сальвадора Дали петербуржцы выстроились в очередь

В новогодние каникулы петербуржцы выстраиваются в очереди за прекрасным. Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург», длинную очередь заметили возле Музея Фаберже, где проходит выставка работ Сальвадора Дали.

Десятки петербуржцев, желающих увидеть творения художника, терпеливо ожидают в очереди на улице. Желание посетить выставку не ослабевает даже под воздействием морозной и снежной погоды.

Эксперты заранее предсказывали ажиотаж вокруг выставки всемирно известного художника. Еще до её открытия петербуржцы разобрали билеты на первые выходные дни её работы. Билеты на будни вскоре также закончились.