Беглов рассказал, как ходит в театр

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, как проводит свободное время и отдыхает. В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» он отметил, что любит ходить в театр, однако делать это как простой зритель, а не как губернатор. Театр, по словам Александра Беглова, позволяет ему снять депрессивное состояние и заставляет размышлять.

Губернатор также рассказал, что для поднятия настроения слушает музыку. Он предпочитает классическую или советские песни.

Градоначальник также посвящает время чтению и особенно часто выбирает это занятие перед сном. Своим любимым литературным жанром Александр Беглов назвал поэзию.