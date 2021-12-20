Финансирование культурных проектов в Петербурге превысило миллиард рублей за год

Финансирование культурных проектов в Петербурге в 2021 году составило 1,1 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, поддержку получили 25 проектов и 18 фестивалей и конкурсов.

Получившие финансирование проекты были выбраны на с помощью конкурсного отбора на получение субсидий. Всего было поддержано свыше 200 конкурсных заявок. Как уточнили в администрации города объем такой объем финансирования является рекордным для негосударственного сектора культуры. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале уточнил, что поддержка стала весомой и для организаторов мероприятий, и для всей сферы культуры, переживающей непростое время в период пандемии.