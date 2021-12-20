Капитальный ремонт начался в здании Театра балета имени Якобсона

В Театре балета им. Леонида Якобсона на улице Маяковского, 15 начинается капитальный ремонт. Как уточнили в Комитете по культуре Петербурга, он будет проходить поэтапно из-за исторической значимости и конструктивной сложности здания.

Первый этап предусматривает реконструкцию Ротонды, где исторически располагался выводной манеж Главного управления государственного коннозаводства и Санкт-Петербургской аукционной конюшни, а сейчас находится репетиционный зал. Его выполнения обойдется в 39,9 миллионов рублей, а завершить работы планируется через год.

В ходе работ в Ротонде будет усилен фундамент здания, проведена гидроизоляция, отремонтирован балетный пол и приведена в порядок кровля.