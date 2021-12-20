Два бывших сотрудника ГМЗ «Петербугоф» получили условные сроки за хищение

В Петербурге вынесен приговор в отношении бывших ведущего инженера и начальника отдела реставрации и реконструкции Государственного музея-заповедника «Петергоф». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, обоих признали виновными в в хищении средств, выделенных на реконструкцию пассажирского причального сооружения в Нижнем парке.

Следствие считает, что Дмитрий Демин и Дмитрий Дорохин помогли заместителю генерального директора ГМЗ «Петергоф» Виктору Сорокину и представителям подрядной организации похитить более 27,7 млн рулей. Средства на реконструкцию причала были выделены из федерального бюджета.

В итоге и ведущего инженера, и начальника отдела реставрации приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.