Фестиваль «Площадь Искусств» проходит в Петербурге

В Петербурге открылся традиционный зимний фестиваль «Площадь Искусств». В этом году он проходит уже в 21-й раз.

В этом году фестиваль посвящен столетию филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, его участниками станут Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, скрипач Вадим Репин, который исполнит сочинения Брамса, Шостаковича и современного шотландского композитора Джеймса МакМиллана, камерный ансамбль «Солисты Москвы».

В программе примут участие оба оркестра филармонии. На завершающем фестиваль гала-концерте выступят японская скрипачка Саяка Седзи, французские пианист Александр Канторов и виолончелист Готье Капюсон, а также другие известные музыканты.