Министр культуры рассказала об особенностях ремонта БДТ имени Товстоногова

Министр культуры России Ольга Любимова оценила ход ремонтных работ в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова. По словам Ольги Любимовой, реконструкция началась два года назад. За это время в подвалах проложили гидроизоляцию. Общая площадь её укладки составила четыре тысячи квадратных метров.

До начала ремонтных работ в плохом состоянии находились кровля, подвалы и стены театра. Ольга Любимова отметила, что строители столкнулись с проблемой подбора методологии для реставрации, реконструкции и ремонтных работ.

Как рассказал художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий завершить ремонт кровли здания планируют к концу 2022 года. Ремонтные работы в здании театра идут в соответствии с планом.