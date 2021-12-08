Центр Курехина реконструируют к 2024 году

Контракт на реконструкцию «Центра современного искусства имени Сергея Курехина» на Васильевском острове получило проектно-строительное бюро «Жилстрой». Итоги конкурса, в котором участвовало всего два претендента, подведены.

Согласно данным на портале Госзакупок, площадь обновленного центра составит 7,7 тысячи квадратных метров. Здание будет иметь пять этажей. Реконструкцию планируют завершить к концу 2024 года.

Ранее «Центр Курхеина» занимал здание бывшего кинотеатра «Прибой». Это не первый конкурс на реконструкцию объекта, однако итоги прежних были отменены. Выигравшее конкурс бюро «Жилстрой» ранее реконструировало библиотеку Маяковского, а также работало с Казанским собором, Домом журналиста, Александровским дворцом.